Ruotsalaisilta piikittelyä Nuorille Leijonille MM-puolivälierän alla

Molemmat joukkueet lähtevät MM-puolivälierään allaan Pohjois-Amerikan joukkueille kärsityt murskatappiot. HV71:ä edustava Sjöholm totesi, että nyt on uusi sivu käännetty ja Kanadalle kärsitty 1-5-tappio on muisto vain.

– Tunne on erittäin hyvä. Erittäin hauska haaste ja Suomea vastaan on aina hauskoja otteluita. Se on joukkue, jonka todella haluaa voittaa ja se antaa ylimääräisen energiabuustin, Sjöholm sanoi.

– Olemme paljon taitavampia kuin he. He ovat enemmän, mitä voisin sanoa, heillä on tasainen joukkue ja he pelaavat toisilleen. Me teemme samoin, mutta meillä on enemmän laajuutta kärjessä, Sjöholm jatkoi.