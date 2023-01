Nuorten MM-kisojen lippujen hinnat järkyttävät – Ruotsin kiekkolupaukselta osuva kommentti

– Yritimme saada liput, mutta se ei onnistunut. Jälleenmyyjillä on lippuja, mutta ne ovat liian kalliita. Se ei onnistu, että ostaa sieltä, jos haluaa koko perheen mukaan, tarjoilijana työskentelevä Linda kertoi Expressenille.

– Vau. Tuota en tiennyt, mutta se on hienoa, että ihmiset haluavat maksaa noin paljon nähdäkseen meidät, Ruotsin puolustaja Adam Engström totesi.

– Se on iskenyt, että tunnelma on sama jokaisessa ottelussa. Voimme mennää hallille ja lukuisat ihmiset pysäyttävät meitä. Sitä ei tapahdu Ruotsissa, sitä ei voi edes verrata, Pettersson sanoi.

– Kanadalla on yksi parhaimmista juniorimaajoukkueista pitkään aikaan. Pelaamme lohkon finaalia ja hyvää jääkiekkoa on tarjolla. Siksi voin ymmärtää sen, mutta hinta on siltikin hullu, Petterson jatkoi.