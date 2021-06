Maailman väkiluvun hurjaan kasvuun vastataan kansainvälisellä "planetaarisella ruokavaliomallilla" – näin uudet ravitsemussuositukset aiotaan ottaa käyttöön Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijan Heli Kuusipalon mukaan planetaarinen malli on ollut ensimmäinen tapa huomioida samalla kestävä kehitys ja ruokaympäristö maailmanlaajuisesti.

– Sitä on käsitelty kansainvälisillä foorumeilla, ja viimeisin keskustelu käytiin pohjoismaisten ravitsemussuositusten suunnittelufoorumilla viime viikolla, hän kertoo.Pohjoismaisia ravintosuosituksia ollaan Kuusipalon mukaan uudistamassa parasta aikaa. Sen jälkeen suositukset päivitetään Suomessa.

– Kestävyysnäkökulma on siellä mukana aiempaa vahvemmin – ympäristön ja terveyden kannalta, sosiaalisesti sekä taloudellisesti. Tarve on tullut siitä, että ihmisten määrä lisääntyy ja ruoan tuottamiseen tarvittava peltopinta-ala kasvaa, Kuusipalo sanoo.

Luomuviljely ei yksin pelasta

– Me emme voi nähdä tätä pelkästään niin, että mitä on lautasella, vaan myös – sanotaan vaikka niin – että jos esimerkiksi pelkästään luomuruoalla yritettäisiin ruokkia koko maailma, niin pinta-ala ei riittäisi, koska luomusato on niin paljon pienempi. Tämä ei myöskään tukisi biodiversiteettiä, Kuusipalo sanoo.