Runsaat sateet kiristävät jo hermoja Kotirannan tilalla: "Kannattaako sellaista viljaa edes korjata"

Maanviljelijän työssä sään oikkuja on kestettävä. – Välillä on vähän hermo kireällä tämän takia, toteaa maanviljelijä Lauri Uusi-Eskola Kotirannan tilalta.

– Nyt ei auta kuin odotella vähän kuivempia kelejä, mutta laatu on mitä on siinä vaiheessa.



Ajankohtaan nähden runsaiden sademäärien takia puintityöt eivät etene toivotulla tahdilla. Korjattuna vilja-alasta on valtakunnallisesti kolmisenkymmentä prosenttia.



Asiantuntijan mukaan kostea, lämmin ja hautova sää heikentää huolestuttavasti pelloilla korjaamistaan odottavan sadon laatua. Viljoissa tapahtuu jo muun muassa tähkäidäntää.



– Homesienet lisääntyvät, kasvustot alkavat ränsistyä, pellon kantavuus alkaa heiketä, kertoo ProAgrian kehityspäällikkö Sari Peltonen.