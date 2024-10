"Ruma temppu" – Ruotsissa kyräillään Norjan hiihtomaajoukkueen edusta

Hiihtäjät joutuvat muokkaamaan harjoitussuunnitelmiaan, kun kauden alkuun on aikaa enää muutama viikko. Maailmancupkausi alkaa Rukalla marraskuun lopussa.

– He joutuvat tekemään omaa harjoittelua tällä viikolla. Ensi viikoksi on luvattu kylmempää ja lunta pitäisi tulla, joten toivottavasti asia korjaantuu ensi viikolla, Byström sanailee.

– Elämme toivossa, että ilma viilenee ja ensi viikolla tulee lunta. Muussa tapauksessa en tiedä mitä teen. On todella suuri etu päästä lumelle aikaisin, Anger harmittelee.

Norja kiittää

Kun ruotsalaiset joutuvat keksimään itselleen korvaavaa harjoittelua, pääsevät norjalaiset hiihtämään lumella Ruotsissa. Heillä on leiri Idressä, jossa on lunta. Ruotsilla ei ole sinne kuitenkaan asiaa, ainakaan vielä.

– Meillä ei ole sopimusta Idren kanssa. Sen sijaan meillä on sopimus Vålådaleniin ja Bruksvallarnaan, joissa meillä on ilmainen majoitus. Kyse on myös taloudellisesta asiasta, Byström kertoo.