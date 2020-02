Mihin lumilinnassa tarvitaan sammutinta? Tämä kuva Kemistä ei ole vitsi, sillä esimerkki Kanadasta osoitti, että lumihotellikin voi palaa

Espoolainen Ville Tulkki oli perheineen turistina Kemin Lumilinnassa. Hän ikuisti linnan lumiseinään kaiverrettuun syvennykseen sijoitetun sammuttimen. Sammuttimen paikka on merkitty asianmukaisella kyltillä.

"Jaa, tuollainenkin on oltava"

– Lumihotellissa täytyy noudattaa ihan normaalin hotellin määräyksiä. Meillä käyvät tarkastajat tarkastamassa, että paloturvallisuudesta on huolehdittu, sanoo kokemusjohtaja Noora Barria Kemin matkailu oy:stä MTV Uutisille.

– Jaa, tuollainenkin on oltava, kertoi Tulkki pohtineensa lumilinnassa.

Lauha alkutalvi haittasi rakennustöitä

Kemin lumihotelli on tänä vuonna hieman aiempia vuosia pienempi, eikä siellä tänä vuonna pääse yöpymään. Syynä on lauha alkutalvi, joka esti riittävän lumimäärän valmistamisen hotellin rakentamista varten.

Hotelli saatiin kuitenkin valmiiksi suunniteltua pienempänä ja turistit voivatkin viettää aikaa hotelliin huoneissa. Se merkitsee, että paloturvallisuus on otettava huomioon.

– Siellä on muun muassa sänkyjä, joissa ihmiset voivat makailla ja ottaa valokuvia. Siellä on vilttejä ihmisille tarjolla. Jos nyt jotakin sattuisi, jos joku sattuisi, vaikka kytemään, niin savu on erityisesti se, joka tekee haittaa.