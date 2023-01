Rovaniemeläinen Sami asensi ihon sisään sirun – maksaa ostoksensa omalla kädellä: "Tätä ei voi viedä minulta pois"

Yksi maksuimplantin uusi omistaja on rovaniemeläinen Sami Nummelin, joka päätti ottaa implantin viime viikolla.

Operaatiota Nummelinista muistuttavat vielä tikit kädessä. Haava on hieman elänyt 8 päivää asennukset jälkeen.

– Aluksi käsi tosiaan turposi, ja meni vähän mustaksi. Tikeistä vuosi verta. Oli hieman arka alkuun, mutta pikkuhiljaa se on siitä parantunut. Vielä vähän arka kosketukselle, mutta tiesin kyllä että tällaista voi tapahtua ja käsi on hieman kipeä jonkin aikaa, hän kuvailee.

"Tässä on se ero, että kukaan ei voi viedä tätä minulta pois"

Nummelin kertoo, että häntä on aina kiinnostunut uusi teknologia. Maksuimplantista hän kiinnostui muutama vuosi takaperin. Silloin hän päätti, että kun sen asennus tulee mahdolliseksi Suomessa, sellainen on pakko hankkia.

– Kyllä tämä on näppärä minun mielestä. Puhelinkin on hyvä lähimaksamisessa, mutta tässä on se ero, ettei kukaan voi viedä tätä minulta pois.