Radiojuontaja Tytti Junna paljastaa lapsensa sukupuolen – julkaisi suloisia kuvia

Radiojuontaja Tytti Junna paljastaa, että hänen toinen lapsensa on poika.

Radiojuontaja Tytti Junna synnytti toisen lapsensa 9. toukokuuta. Samana päivänä hän kertoi täyttäneensä 34 vuotta. Nyt Junna paljastaa, että perheen toinen lapsi on poika. Hän on julkaissut suloisia kuvia uudesta tulokkaasta.

– Kyllä, hän on poika. Aikaisemmin täällä tuli paljon arvailuja molempiin suuntiin ja tajusin vasta nyt, etten ole ikinä kuitenkaan kertonut, että kumpi sieltä tulee. No hei nyt se on vielä varmemmin selvillä, it’s a boy, Junna kirjoittaa.

Junna kertoi perheuutisesta tiistaina 13. toukokuuta.

– Samaisena päivänä klo 18:49 sain maailman upeimman synttärilahjan. Minusta ei tullut siis ikinä 33-vuotiasta kahden lapsen äitiä, mutta sain aloittaa 34-vuotiaan elämän parhaalla ja hienoimmilla mahdollisella tavalla uuden synttärikaiman kanssa, hän kirjoitti.

– Hän on niin sykähdyttävä, valloittava ja järisyttänyt jo nyt koko meidän perheen elämää niin suurella valolla, että sanat eivät riitä sitä kuvaamaan. Odotus oli pitkä (ja välillä haastavakin), mutta jokaisen sekuntin arvoinen. Rakastan sinua jo nyt 5 päivän kokemuksella äärettömästi.

Junnalla on entuudestaan vuonna 2019 syntynyt tytär.