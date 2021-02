Romutuspalkkiohakemusten käsittely ruuhkautunut – Traficom: Eniten hakemuksia tullut sähköpyöristä

– Edellisessa romutuspalkkiokampanjassa hakemuksia tuli yli 6000 ja nyt hakemuksia on tullut jo 1800 kappaletta. Sähköpyöriä on haettu hieman yli 1000 ja autohakemuksia on tullut vähän yli 700, sanoo ajoneuvopalveluiden johtaja Esa Aaltonen Traficomista.