Roman Abramovitsh myy omaisuuttaan hätäpäissään – ahtaalle joutunut venäläisoligarkki "haluaa päästä nopeasti eroon Chelseasta"

Nyt Ukrainan sodan ja niitä seuranneiden pakotteiden vuoksi Abramovitshin ja muiden oligarkkien asema on muuttunut Lontoossa entistäkin ahtaammaksi. Tilanteen vuoksi 55-vuotias miljardööri on yrittänyt luopua virallisesta asemastaan Chelseassa ja aikoo tuoreimpien tietojen perusteella myydä seuran.

Wyssin haastattelua on siteerannut myös brittilehti The Guardian, ja myyntiaikeista ovat uutisoineet lisäksi The Times ja The Telegraph.