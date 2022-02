Ukraina pyysi Roman Abramovitshin apuun

– Voin vahvistaa, että Ukrainasta lähestyttiin Roman Abramovitshia, ja hän on yrittänyt auttaa siitä lähtien, Abramovitshin edustaja sanoi.

Venäjä aloitti viime torstaina laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, ja maat käyvät sotaa. Tiedossa ei ole, millainen rooli venäläismiljardööri Abramovitshilla on maiden välisissä neuvotteluissa.

– On epäselvää, mikä vaikutus hänellä on, koska Venäjä ei ole maa, jossa isoilla liikemiehillä on vaikutusta poliittisiin päätöksiin, Reutersin lähde sanoi.