Rokotusvuoron odottamisen tuska purkautuu törkeänä käytöksenä koronahoitajiin – näin ylihoitaja kuvaili työn arkea suorassa lähetyksessä

– Viime kuukausina terveysasemien puhelinpalveluihin on tullut enenevissä määrin puheluja, jossa asiakkaat ovat käyttäytyneet hoitajia kohtaan epäasiallisesti tai loukkaavasti, Ahonen kertoo.

Epäasiallinen käyttäytyminen on näkynyt muun muassa kiroiluna, huutamisena ja nimittelynä.

– Poikkeusolosuhteet ovat varmasti aiheuttaneet asiakkaissa myös ahdistuneisuutta ja pelkoa, joka on johtanut tunteiden purkautumiseen.

– Totta kai se on henkisesti kuormittavaa.

Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut 1,7 miljoonaa ihmistä, mutta monen mielestä rokotustahti on ollut liian hidas. Ahonen muistuttaa, että rokotusjärjestelyt on toteutettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaisesti.