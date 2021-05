Rokotteita ei sittenkään kohdennettane Suomen pahimmille korona-alueille – THL vastaa, miten rokotustahdissa pysytään hoitajien kesälomien aikana

Kohdentamista tarvittaisiin alueille, joiden koronailmaantuvuus on 100 tartuntaa 100 000 asukasta kohden 14 päivän aikana. Suomen koronatilanne on kuitenkin helpottunut viime viikkoina niin paljon, että pahimmillaankin ilmaantuvuus on Uudellamaalla noin 90. Kontion mukaan THL päättää keskiviikkona, onko kohdentaminen tarpeen.