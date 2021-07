USA:ssa olisi yhä isorokkoa ja poliota nykyisen vääristellyn rokotetiedon aikana, arvioi korona-asiantuntija Fauci

Fauci korosti, että rokotteiden on osoitettu olevan erittäin tehokkaita koronaviruksen aiheuttaman taudin estämisessä.

Yhdysvalloissa 97 prosenttia koronan takia sairaalaan joutuneista tai tähän virukseen liittyvistä syistä kuolleista on ihmisiä, jotka eivät ole saaneet koronarokotetta.

Yhdysvaltain väestöstä hieman alle puolet on nyt saanut täyden rokotesuojan koronaa vastaan.

EU ohitti Yhdysvallat rokotekattavuudessa

Euroopan unioni on ohittanut Yhdysvallat siinä, miten suuri osa väestöstä on saanut rokotteen koronavirusta vastaan. Tätä on pidetty saavutuksena EU:lta, joka jäi pandemian alussa jälkeen rokotuksissa samalla, kun Yhdysvallat eteni hyvällä alkuvauhdilla.