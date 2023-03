Rohkeaa puhetta – Reetta Hurske lähtee voittamaan EM-halleihin

Aitajuoksija Reetta Hurske pääsee vahvassa nosteessa yleisurheilun EM-hallikisoihin, joissa naisten 60 metrin aitajuoksu on ohjelmassa viikonloppuna. Hurske juoksi viime viikon keskiviikkona kauden viidennen sisäratojen Suomen ennätyksensä. Matkan ennätys parani 7,79:ään Madridissa.

Vajaan kahdeksan sekunnin suorituksessa voi kuitenkin sattua mitä tahansa. Hurske tietää, että Euroopan mestaruus edellyttää onnistumista alkuerissä, välierissä ja loppukilpailussa. Hän on urakkaan valmis.

– Ehkä nyt treenattiin vähän rohkeammin viimeiset päivät. Pari aitatreeniä ja pari voimaharjoitusta. Se oli aika hyvä tuohon paikkaan. Laji on kuitenkin sellainen, että pitää olla hyvä lihastuntuma, Hurske kertoi.

Ystäviltä yksinkertainen menestysresepti

Com.Pic.- Kuvatoimisto / Mauri Ratilainen/All Over Press

Hurske on voittanut tällä kaudella kaikki EM-hallien kovimmat kilpakumppaninsa. Kisaviikonlopussa alkuerät juostaan lauantaina, välierät ja finaali sunnuntaina.

– Finaalipäivä on aika pitkä, koska välierät ovat aamulla ja finaali on toiseksi viimeinen laji. Mielenkiintoisinta on se, miten käy välierissä sunnuntaina aamulla. Finaalissa voi tapahtua ihan mitä vain, Hurske ennakoi.