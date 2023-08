Lotta Harala purskahti nauruun Reetta Hurske -ajatuksesta – "Repeäisikö, jos alkaisin kysellä"

– En tiedä, repeäisikö Reetta, jos alkaisin kysellä "Reetta, mitä tuolla callingissa on?" Harala velmuili ja sai myös Hurskeen naureskelemaan ajatukselle.

Kaksikko ei muutenkaan liiku kovin tiiviisti yhdessä, vaikka he ovat Tampereen Pyrinnön urheilijoita 100 metrin aitajuoksussa.

– Ruokalassa on pyöritty yhdessä, Harala kertasi kaksikon ohjelmaa harjoituskentillä ja joukkueen hotellilla.

Hurskeella selkeä tavoite

Reetta Hurske on luonut itselleen paineita MM-pika-aitoihin – kova tavoite.

Hurske on kilpaillut aikuisten arvokisoissa vuodesta 2016. Kokemuksia on kertynyt vuoden 2021 olympialaisista, kaksista MM-kisoista ja kolmista EM-kisoista. Kaksissa edellisissä MM-kisoissa Hurske pääsi välieriin, eikä hän aio tyytyä Budapestissä yhteen juoksuun.

– Juoksu on kulkenut treeneissä hyvään malliin. Kunto on hyvä.

Budapestissä Hurske on laskeskellut, että välieräpaikka edellyttää alkuerissä 13 sekunnin alitusta. Juoksussaan hän keskittyy erityisesti lähtöön.

Täysiä ja urku auki

– Tampereen kilpailu jätti hyvän fiiliksen. Tuntuu, että varmuus on nyt löytynyt. Myös treenit ovat kulkeneet ehdottomasti paremmin kuin alkukesästä, Harala kertoi.

Monenlaisten vaikeuksien jälkeen radoille palannut Harala on kilpaillut urallaan nuorten arvokisoissa ja kolme kertaa EM-hallikisoissa. Hän on tuntenut Hursketta ohuemmasta kokemuksesta huolimatta olonsa mukavaksi Budapestissä.

– Minulla on kokemuksia kaikenlaisista muista tilanteista ja paineista. Ei ole sellainen olo, että olisin paniikin partaalla, Harala vakuutti.

– On ihan rauhallinen fiilis.

– Kaikki on mahdollista, sillä aitajuoksukilpailut voivat olla dramaattisia. Paikka välieriin voi aueta, Harala laskeskeli.

Suomalaiset huippuseuraan

Erän suosikki on Yhdysvaltain Kendra Harrison, joka kuuluu lajin mitaliehdokkaisiin. Erässä on kaksi muuta juoksijaa, joilla on tältä kaudelta Hursketta parempi tilastoaika.