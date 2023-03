Aiturikomeetta Reetta Hurske lataa suoran vastauksen epäilijöilleen: "Älkää huolestuko"

– Aikaisemmissa juoksuissa jännitys oli erilaista, sellaista että en voi nyt epäonnistua, koska laji on niin pienestä kiinni, Hurske sanoo alku- ja välieristä.

– Välierän jälkeen, kun palasin hotellille, alkoi tulla sellainen jännitys, että seuraava on ratkaiseva juoksu.

Hurja tasonnosto

Hurske on nostanut tasoaan ällistyttävän paljon tällä hallikaudella. Ennen tämän vuoden kisoja suomalaisen ennätys kirjattiin lukemin 7,93, eli ennätys parantui peräti 14 sadasosaa, mikä on 60 matkalla järisyttävän paljon.

Hurske on kehittynyt monella osa-alueella, ja suurimmaksi syyksi kehitykselle hän nostaa melko yksinkertaisen syyn.

– Pääsin viime syksyn aloittamaan terveenä. Olen saanut jo ennen sitä treenata muutaman vuoden terveenä. Ehjiä treenitunteja vaan on, ja se oli ehkä isoin asia tälle hallikaudelle, Hurske kertoo.

Hurskeen tavaramerkki on aina ollut hyvä lähtö. Tälle kaudelle 27-vuotias aituri on kehittynyt erityisesti kiihdytyksessä ensimmäiselle aidalle. Paljon on spekuloitu, miten Hurskeen vauhti jatkuu viiden aidan jälkeen, kun kesällä siirrytään sadalle metrille.