Samu Haber pääsi tänä vuonna paikalle Linnan juhliin.
Muusikko Samu Haber sai kutsun Linnan juhliin jo vuonna 2024, muttei tuolloin päässyt paikalle, koska hänellä oli tuomarivelvollisuuksia The Voice of Germany -ohjelman finaalissa, jonka kuvaukset menivät päällekkäin itsenäisyyspäivän kanssa.
Tänä vuonna kutsu kuitenkin uusittiin, ja nyt Haber pääsee juhlimaan 108-vuotiasta Suomea presidenttiparin vieraana Helsingissä.
Haber asteli paikalle juhliin mustassa puvussa, jossa oli näyttävä hopeinen rintaneula.