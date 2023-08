Robert Heleniuksella selkeä yllätysmahdollisuus superottelussa – tässä on ex-maailmanmestarin heikkous

Tiistaina jysähti jättiuutinen, kun ilmoitettiin, että Robert Helenius kohtaa entisen raskaansarjan maailmanmestarin Anthony Joshuan tänä lauantaina. Kyseessä on yksi suomalaisen nyrkkeilyhistorian isoimmista otteluista.

– Joshua on olympiavoittaja ja oli pitkään maailmanmestari. Mittaluokaltaan ihan huikea ottelu.

Entinen nyrkkeilyn Euroopan mestari Amin Asikainen muistuttaa, että pelkkä otteluun pääseminen on jo todella kova juttu.

Joshua on ottelussa selkeä ennakkosuosikki, eikä Suomen ulkopuolella Heleniuksen mahdollisuuksiin usko juuri kukaan. Edellinen ottelu Deontay Wilderia vastaan päättyi tylyyn tyrmäystappioon jo ensimmäisessä erässä. Sen ottelun jälkeen Asikainen totesi, että Heleniuksen päivät ovat luetut. Entisen nyrkkeilyn Euroopan mestarin mukaan tilaisuuteen piti kuitenkin tarttua.

– Voitto tästä, niin sitten minä olen väärässä, että Robben ura on laskussa. Mutta kyllä moni muukin Wilder-ottelun jälkeen teki samoja huomioita, että Helenius näytti todella hitaalta ja kömpelöltä, Asikainen perkaa.

”Kuin feenikslintu”

Heleniuksen ura on aikaisemminkin ollut pohjamudissa. Asikainen muistaa, että voitot Adam Kownackista käänsivät uran suunnan.

Pitkän linjan nyrkkeilymies Pekka Mäki on samoilla linjoilla.

– Nyrkkeilijöitä arvioidaan usein yhden epäonnistuneen matsin perusteella, ja lasketaan ulos kaikesta. Robertille on monta kertaa käynyt niin. Eihän sen pitänyt lähteä Kownackia voittamaan. Hän on kuin feenikslintu – aina tullut takaisin ja noussut sieltä tuhkasta, kun kukaan ei ole uskonut, Mäki muistuttaa.

– Kyllä tässä on ihan samanlaiset mahdollisuudet kuin Kownackia vastaan. Robertilla on itseluottamus paremmalla tolalla kuin Wilder-otteluun lähdettäessä. Tietysti vastustaja ei ole yhtään sen helpompi kuin Pohjois-Amerikassa, Mäki pyörittelee.

Pohjois-Amerikassa, tarkemmin New Yorkissa, Wilder iski Heleniuksen kanveesiin jopa luvattoman helposti heti ensimmäisessä erässä. Myös Joshua tiedetään raudanlujaksi iskijäksi, mutta uran viimeiset ottelut eivät ole sujuneet miehen huippuvuosien tavoin.

– Joshua on tyylillisesti sopivampi kuin Wilder. Ottelee matalammalla tempolla ja on aika suoraviivainen. Ehkä Wilder oli vaikeampi ja liikkuvampi, Mäki sanoo.

”Kumpi osuu ensin”

Asikainen arvioi Heleniuksen voitolle vain 10 prosentin todennäköisyyden, mutta näkee kuitenkin, että Heleniuksella on saumat yllättää. Syy löytyy vastustajasta.

– Leuka ei ole mikään kestävin ja tyyli on aika avonainen omalla tavallaan. Heleniuksella on kuitenkin kova lyönti, Asikainen toteaa.

– Toki pitää päästä myös osumaan. Joshua on hyvä liikkumaan ja vaikeaa siitä tulee.

– Amatöörinäkin Joshua on pökertynyt monta kertaa. Robbella on kova lyönti, eli sillä on aina mahdollisuus.