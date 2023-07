RKP:n puoluehallitus koolla illalla – MTV:n tiedot: Päätöksiä ei tehdä, mutta luvassa on jälleen lausuma

Tämäniltainen kokous on osa keskusteluja, jonka tavoitteena on käydä puolueessa avointa keskustelua hallituksen tilanteesta, ja luoda yhteinen näkemys siitä, missä mennään.

– Tärkeintä on, että meillä olisi syksyllä olisi toimintakykyinen hallitus, ja pystyisimme keskustelemaan asiat läpi, jotta päästään eteenpäin, RKP:n puoluehallituksen jäsen, Uudenmaan piiripuheenjohtaja Hanna Lönnfors kertoi eilen MTV Uutisille.

RKP on huolissaan siitä, ovatko Purra ja perussuomalaiset käytännössä sitoutuneet nollatoleranssiin rasismia vasteen. Purra itse on vakuuttanut anteeksipyyntönsä olleen aito, ja on irtisanoutunut rasismista.