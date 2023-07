Analyysi: Orpon hallituksen ennuste on suomalaisten silmissä heikko, paljastaa MTV:n kysely

Petteri Orpon (kok.) hallitus on ollut kasassa alle kuukauden, ja ennuste näyttää suomalaisten silmissä heikolta. MTV:n kyselyssä alle neljännes suomalaisista, 23 prosenttia, uskoo hallituksen jatkavan loppuun asti. Hallituksen kaatumiseen kesken kauden uskoo 56 prosenttia vastaajista.

Toisaalta hallituksen hajoaminen ei olisi lainkaan harvinaista: viime vuosikymmeninä se on ollut pikemminkin sääntö kuin poikkeus, sillä viimeksi täyden kauden on istunut Paavo Lipposen (sd.) 2000-luvun taitteessa.

Hallituksen takana niukka enemmistö

Julkisuudessa ovat viime viikkoina painottuneet äänenpainot, joissa on epäilty Orpon hallituksen toimintakykyä, vakavastiotettavuutta ja yksittäisten ministereiden kelpoisuutta.

Myös hallituksen sisältä löytyy epäuskoa, ja etenkin RKP on kipuillut hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

Tulos on vaalituloksen mukainen: vaaleissa hallituspuolueet saivat noin puolet (49,4 prosenttia) annetuista äänistä, ja niillä on eduskunnan enemmistö. Toistaiseksi hallitus on toimintakykyinen sillä perusteella, että se nauttii eduskunnan luottamusta, mutta asiaan palataan viimeistään syyskuussa istuntokauden alkaessa, kun eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta.