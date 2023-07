RKP:n puoluehallitus kokoontuu puimaan hallituksen tilannetta: "Punnitsemme eri vaihtoehtoja"

– On tärkeää, että uskalletaan puhua yhdessä. Nyt ei kannata tehdä hätiköityjä päätöksiä, vaan punnitsemme eri vaihtoehtoja.

RKP tiedotti viime perjantaina olevansa "erittäin huolissaan" hallituksen toimintakyvystä. RKP kertoi jatkavansa asian käsittelyä sen jälkeen, kun hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat keskustelleet keskenään. Puheenjohtajat kävivät keskusteluja viime viikonloppuna, mutta niitä on tarkoitus jatkaa myöhemmin.

– Päätöksiä tuskin on tulossa tämän viikon aikana. Keskustelut jatkuvat, ja tämä (kokous) on osa keskustelua. Tärkeintä on, että meillä olisi syksyllä olisi toimintakykyinen hallitus, ja pystyisimme keskustelemaan asiat läpi, jotta päästään eteenpäin.