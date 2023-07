RKP:lta niukkasanainen tiedote kokouksen jälkeen: "Tilanne on edelleen ennallaan"

RKP julkaisi kokouksen jälkeen niukkasanaisen tiedotteen, jonka mukaan "tilanne on ennallaan".

– Puoluehallitus yhtyy eduskuntaryhmän viime viikolla esittämään kannanottoon ja toteaa, että tilanne on edelleen ennallaan. Keskusteluja jatketaan hallituksen puheenjohtajanelikossa, Henriksson sanoo tiedotteessa.

RKP on ollut huolissaan muun muassa siitä, onko valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) käytännössä sitoutunut nollatoleranssiin rasismia vastaan, ja oliko hänen aiempi anteeksipyyntönsä aito. Purra itse on vakuuttanut anteeksipyyntönsä olleen aito, ja on irtisanoutunut rasismista.