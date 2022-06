Risto lähti tapaamaan sepelikuskia – mökkitiellä vastaan tulikin vihainen karhuemo ja kolme poikasta

Emo ei piitannut kohtaamisesta

Riistanhoitoyhdistys: "Vainu jäänyt saamatta"

– Todennäköisesti tässä on käynnyt niin, että karhunaaras ei ole saanut ilmavirran tuomaa vainua Ristosta. Kyseinen päivä oli sateinen ja tuulinen. Karhuilla on tarkka hajuaisti, ja ne tunnistavat ihmisen läheisyydessä sen perusteella, toteaa paikallisen riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Tapio Luuri.

Karhun näkö on melko huono, mutta sen haju- ja kuuloaisti on erittäin kehittynyt. Se on Luurin mukaan niiden elinehto ruoan ja turvan kannalta. Tyypillisesti karhun kohtaakin vain sen tullessa yllätetyksi. Karhu nousee usein takajaloilleen tähystääkseen ympäristöä, on kokoonsa nähden hyvä kiipeilijä ja myös hyvä uimari.