Risto E.J. Penttilän kolumni: Suomen hävittäjäkauppa politisoitui – mihin maahan Suomi haluaa tukeutua?

Ranska oli suunnitellut itselleen merkittävää roolia Indo-Pasifisella merialueella. Nyt tuon roolin saa Britannia, joka on kolmas osapuoli AUKUS-hankkeessa, jossa A tarkoittaa Australiaa, UK Yhdistyneitä Kuningaskuntia ja US Yhdysvaltoja.

Sotilasliitto rakentuu asejärjestelmän ympärille

AUKUS on uudentyyppinen sotilasliitto. Se rakentuu kokonaan ratkaisevan tärkeässä asemassa olevan asejärjestelmän ympärille. Australia ostaa Yhdysvalloilta ydinsukellusveneet ja saa kaupan kylkiäisenä turvatakuut. Britannia on mukana siksi, että sillä on kokemusta ydinsukellusveneistä ja kyky toimia globaalisti.