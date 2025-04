Risto E. J. Penttilä: Trump on valinnut Suomen

Ulkoministerit Valtonen ja Rubio tapaavat torstaina.

Yhdysvallat on valinnut Suomen keskustelukumppanikseen Euroopassa, arvioi kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä.

– Suomesta on tullut keskeinen viestinviejä Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, Penttilä sanoo Huomenta Suomessa.

Tuorein osoitus tästä on, että Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tapaa torstaina Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubion.

Tapaaminen on jo toinen Suomen ja Yhdysvaltojen välinen korkean tason keskustelu kahden viikon sisään.

Penttilän mukaan sille on kaksi syytä, miksi se on juuri Suomi, jonka kanssa Valkoinen talo on valmis keskustelemaan.

Ensinnä kahdenväliset suhteet ovat Trumpin maailmassa tärkeämpiä kuin institutionaaliset suhteet, Penttilä sanoo.

Toisin sanoen Trump puhuu mieluummin Suomelle, Saksalle ja Ranskalle erikseen kuin Euroopan unionille.

Asia ei ole Suomen näkökulmasta täysin yksinkertainen. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on painottanut, että esimerkiksi tulliasioista täytyy Yhdysvaltojen kanssa keskustella nimenomaan Euroopan unionin kautta.

Kun elinkeinoministeri Wille Rydman (kok.) ehdotti Trumpin tulliukaasien jälkeen kahdenvälisiä neuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa, tyrmäsi pääministeri Orpo ajatuksen.

Kahdenvälisestä keskusteluyhteydestä Yhdysvaltoihin on kuitenkin varmasti jotain, jota Suomi pyrkii ylläpitämään. Presidentti Sauli Niinistö tapasi Joe Bidenin useampaan kertaan, myös Suomessa.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio.AFP / Lehtikuva

Läpimurto golfkentällä

Risto E. J. Penttilän mukaan presidentti Alexander Stubbin ja Trumpin välinen golfkierros sekä muut seitsemän tunnin aikana käydyt keskustelut olivat "läpimurto".

Presidenttien välinen hyvä henkilökemia onkin se toinen syy, miksi maailmanpolitiikan kartalla pieni Suomi saa jälleen mahdollisuuden keskustella kahden kesken Yhdysvaltojen kanssa parin viikon sisällä.

Ulkoministerit keskustelevat Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan ja euroatlanttisesta turvallisuudesta, valtioneuvosto tiedottaa.

– Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää euroatlanttisen turvallisuuden vahvistamisessa ja etenemisessä kohti kestävää ja oikeudenmukaista rauhaa Ukrainassa, sanoo ulkoministeri Valtonen tiedotteessa.

Ulkoministeri Elina Valtonen.

Suomen ja Yhdysvaltojen Ukraina-linjassa on eriäväisyyksiä, sillä Trumpin Valkoinen talo on tehnyt liudan päätöksiä, jotka ovat hyödyttäneet Venäjää Ukrainan kustannuksella.

Toisaalta myös Trump on sanonut olevansa turhautunut Venäjän neuvottelutaktiikkaan, jota hän pitää mahdollisena ajan peluuna. Tällä viikolla YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa Yhdysvallat varsin suoraan varoittikin presidentti Vladimir Putinia.

Penttilä uskoo, että Suomi tulee muistuttamaan Yhdysvaltoja siitä, että Venäjää kohtaan täytyy olla kova. Muutoin ei Ukrainaan saada "hyväksyttävää rauhansopimusta", Penttilä katsoo.

Suomen ja Yhdysvaltojen presidenttien tapaamisen jälkeen Stubb totesi, että Suomen täytyy henkisesti valmistautua siihen, että suhteet Venäjään normalisoituvat jossain vaiheessa.

Yhdysvallat ja Venäjä tapaavat tällä viikolla Istanbulissa ja keskusteluaiheena on venäläistietojen mukaan juurikin diplomaattisten suhteiden normalisoiminen.

Presidentit Trump ja Stubb tapasivat 29. maaliskuuta.Presidentinkanslia