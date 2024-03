Risto E.J. Penttilä: Biden oli valmistautunut puheeseensa kuin urheilusuoritukseen – "Hän on iskussa"

"Puheeseen valmistauduttu kuin urheilusuoritukseen"

– Tosiasiahan on, että tämä on Bidenin viimeinen mahdollisuus. Trumpin kannatus on mennyt ylöspäin, hänellä se on mennyt alaspäin. Jo ennen puhetta kuultiin, että tämä on se hetki, jolloin Biden lähtee hyökkäykseen. Nyt nähtiin se hyökkäys ja nähtiin kannattajat taputtamassa koko ajan ja varapresidentti pomppasi ylös koko ajan kannustamaan. Eli nyt tästä alkoi hyökkäys Trumpin politiikkaa vastaan.