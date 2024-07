MTV Uutisten kirjeenvaihtaja: "Enemmän kyse siitä, milloin Biden vetäytyy kuin vetäytyykö"

Republikaanipuolue kuuluu Trumpille

Entä Biden?

– Se, mitä nyt kerrotaan Bidenin kampanjasta on, että hän on vastaanottavaisempi kuuntelemaan kritiikkiä. Sehän varmasti johtuu siitä, että hänellä on koronatartunta ja hän on erityksissä Delaweren rantakodissaan.