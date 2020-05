Rikosoikeuden professori ihmettelee suomalaista huumepolitiikkaa: "Meillä ei oikein ole ollut rohkeutta katsoa näitä asioita silmästä silmään"

– On erikoista, että tällä sektorilla olemme niin paljon jäljessä, vaikka muuten olemme monessa suhteessa edistyksellisiä kriminaalipolitiikassa ja kuutenkin yhteiskuntapolitiikassa. Minusta meillä ei oikein ole ollut rohkeutta katsoa näitä asioita silmästä silmään, sanoo Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.

"Olisi aiheellista nähdä, että tällä rikosoikeutta ja yleistä moraalia painottavalla linjalla on kova hinta inhimillisesti katsoen"

Professori on huolissaan siitä, mihin valittu linja johtaa.

– Olisi aiheellista nähdä, että tällä rikosoikeutta ja yleistä moraalia painottavalla linjalla on kova hinta inhimillisesti katsoen. Yliannostukseen kuolevat nuoret saattavat olla ihan tavallisten perheiden lapsia. Tällainen voi koskettaa ketä tahansa, ei pelkästään syrjäytyneitä.

Käyttörikosten määrä kasvanut koko 2000-luvun ajan

Kasvu ei ole poikkeus, päinvastoin. Tilastokeskuksen twitter-jaosta näkyy, että käyttörikosten määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan.

– Lainsäätäjä on pitkin matkaa korostanut sitä, että käyttäjien rankaiseminen ei saisi olla automaattista, vaan että myös toimenpiteistä luopumista tulisi käyttää ja tukea hoitoon hakeutumista. Olen huolissani siitä, että rankaiseminen on eräällä tavalla helpoin tapa hoitaa asioita, Nuotio pohtii.

"Kun olemme näin jäljessä, meillä olisi mahdollista oppia muiden kokemuksista ja kehittää hyviä toimintatapoja"

– Huumeiden käytön rangaistavuus on estänyt käyttöhuoneiden käyttöönoton, vaikka näistä on maailmalla hyviä kokemuksia jo suorastaan vuosikymmenien ajalta. Helsingin kaupunki on esittänyt, että tätä kokeiltaisiin, mutta lainsäädännön valmistelu makaa jossain, ties missä.