Kirjailijat tienasivat viime vuonna muhkeita potteja.
Rikoskirjailija Seppo Jokinen tienasi tamperelaisesta komisario Koskisesta kertovilla kirjoillaan noin 539 000 euron verotettavat tulot viime vuonna. Koskisesta on tehty myös televisiosarja.
Lastenkirjailijoista kovatuloisin oli jälleen Koiramäki-kirjoistaan tunnettu Mauri Kunnas. Kunnas ansaitsi viime vuonna yhteensä 334 000 euroa verotettavaa tuloa. Siitä ansiotuloa oli noin 147 000 euroa.
Dekkarikirjailija Leena Lehtolaisen verotettavat ansiotulot olivat viime vuonna myös muhkeat 223 000 euroa. Hänellä ei ollut pääomatuloja. Erityisesti rikospoliisi Maria Kalliosta kertovasta kirjasarjastaan kuuluisa Lehtolainen on ollut vuodesta toiseen parhaiten tienaavia suomalaisia kirjailijoita. Maria Kalliosta on tehty myös televisiosarjoja.
Toissa vuonna Lehtolainen tienasi noin 176 000 euroa.
Niin ikään menestyneimpiin dekkarikirjailijoihin lukeutuvan Reijo Mäen ansiotulot olivat viime vuonna noin 193 000 euroa. Hänellä ei ollut pääomatuloja.
Kirjailija Max Seeckin verotettavat tulot olivat yhteensä noin 155 000 euroa, josta pääomatuloa oli noin 94 000 euroa.