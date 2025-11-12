Lastenkirjoilla kunnon tienestit

Tatu ja Patu -kirjoista tuttu lastenkirjailijakaksikko Aino-Maria Havukainen ja Sami Toivonen ansaitsivat molemmat noin 175 000 euroa verotettavaa tuloa viime vuonna. Toivosen tulot olivat vähän Havukaista suuremmat, lähes 176 000 euroa.

Supermarsu- ja Yökoulu-lastenkirjasarjoistaan tuttu Paula Noronen tienasi viime vuonna 156 000 euroa pääosin ansiotuloa. Noronen tunnetaan myös tv-persoonana ja käsikirjoittajana.

Tiina Nopolan verotettavat tulot olivat 110 000 euroa, josta pääomatuloa noin 41 000 euroa. Hän on kirjoittanut Siiri-kuvakirjoja ja yhdessä edesmenneen sisarensa Sinikka Nopolan kanssa Heinähattu ja Vilttitossu- sekä Risto Räppääjä -kirjoja, joista on tehty myös muun muassa elokuvia.