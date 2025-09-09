Poliisi takavarikoi yli 50 kiloa huumeita

0909 Rikollisorganisaatio levitti kymmeniä kiloja huumeita
Takavarikoitu maahantuontierä sisälsi yli 40 kiloa amfetamiinia ja lähes kuusi kiloa kokaiinia.Poliisi
Julkaistu 09.09.2025 16:23
Petri Tyynmaa

petri.tyynmaa@mtv.fi

Organisaation epäillään toimineen suunnitelmallisesti.

Rikollisorganisaation epäillään harjoittaneen laajaa huumausaineiden levitystoimintaa pääkaupunkiseudulla kesästä 2024 lähtien, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi.

– Tutkinnan perusteella on syytä epäillä, että henkilöt ovat pitäneet hallussaan ja levittäneet noin 40 kilogrammaa amfetamiinia sekä yli seitsemän kilogrammaa kokaiinia, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Kuure poliisin tiedotteessa.

Poliisi kertoo onnistuneensa myös takavarikoimaan yhden maahantuodun huumerän huhtikuussa 2025.

– Takavarikoitu maahantuontierä sisälsi yli 42,5 kiloa amfetamiinia, lähes kuusi kiloa kokaiinia ja lähes kuusi kiloa ketamiinia, kertoo Kuure.

Poliisin arvion mukaan paljastettu kokonaisuus vastaa tyypillistä nykypäivän järjestäytynyttä rikollisuutta, jossa organisaatiot ovat ammattimaisia, kansainvälisiä ja järjestäytyneitä.

Organisaation epäillään toimineen suunnitelmallisesti sekä hajauttaneen toimintansa siten, että huumausaineiden säilyttämiseen ja levittämiseen osallistui samanaikaisesti useampi henkilö.

Esitutkinnan perusteella asiakkaat eivät olleet suoraan yhteydessä huumausaineita luovuttaneeseen henkilöön.

– Epäilemme, että toimijoita ohjattiin viestinnällä pääosin Signal-sovelluksessa. Tekemistä ohjeistettiin tarkasti, toimintaa varten vuokrattiin lyhytaikaisia majoituksia ja rikoshyöty kuljetettiin päätekijöille. Käsityksemme perusteella organisaatio pyrki toimimaan näin minimoidakseen kiinni jäämisen riskin, Kuure sanoo.

Esitutkintakokonaisuus on siirtymässä syyteharkintaan lähipäivinä.

