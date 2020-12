Rikolliset iskivät Kauneimpien Joululaulujen -Facebook-tapahtumaan ja veivät luottokorttitietoja – lisää huijauksia voi olla liikkeellä

Huijausyrityksistä on tehty rikosilmoitus. Myös Facebookille on ilmoitettu rinnakkaisista tapahtumista.

Huijaritapahtumista kannattaa ilmoittaa Facebookille

Mitä tehdä, jos tiedot päätyivät vääriin käsiin?

– Tämä on rikolliselle helppo tapa toimia: tavoitat ison määrän ihmisiä minkä tahansa instituution nimissä. Tämä on valitettavan yleistä ja yleensä kansainvälistä toimintaa, rikostarkastaja ja tapauksen tutkinnanjohtaja Jukkapekka Risu sanoo.

– Poliisi pystyy pysäyttämään rahaliikenteen nopeasti, jos rahat ohjautuvat Suomeen. Mikäli taustalla on kansainvälistä rikollisuutta, asiaan puuttuminen huomattavasti vaikeampaa. Tärkeintä on viestiä avoimesti ja varoittaa, että huijausyrityksiä on liikkeellä. Rikosilmoituksen tekeminen on kuitenkin tärkeää ja auttaa myös asiakasta, sillä sen perusteella saattaa saada esimerkiksi luottokorttifirmoilta rahaa takaisin.