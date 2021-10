Rikkihappolastissa ollut täysperävaunurekka kaatunut Humppilassa

Onnettomuus on tapahtunut valtatiellä numero 2 noin neljän aikaan aamuyöllä.

– Noin kaksisataa litraa on tuonne maahan valunut rikkihappoa ja pelastushenkilöstö korjaa sieltä parhaillaan pilaantunutta maa-ainesta pois suojapuvut päällä. Rikkihappo kun on kyseessä, niin siinä on pelastuslaitoksen väellä myös palovammariski, kertoo päivystävä palomestari Sanna Patojoki Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.