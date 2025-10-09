Liigassa alkukaudella säväyttänyt Tappara on hävinnyt nyt kaksi ottelua putkeen. Erityisesti kolmannet erät ovat tuottaneet kirvesrinnoille tuskaa. Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg latasi suoraa tekstiä kirvesrintojen tuoreimman tappion jäljiltä.

Tapparan ja KooKoon keskiviikkoinen mittelö oli vielä kahden erän jälkeen lukemissa 2–2. KooKoo iski päätöserän keskivaiheilla kaksi pikamaalia, joista Tappara ei enää toipunut.

Loppulukemat merkattiin Tampereen Nokia Arenalla valotaululle 2–5.

Ottelun jälkeen Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg jakoi arvostusta KooKoon suuntaan.

– Tykkään siitä, miten he menevät ja heittäytyvät kamppailuihin joka ikinen kerta. Meidän pitää tehdä tuota enemmän. Kunnon vimmalla tilanteisiin. Näin jotain väläytyksiä tuon suhteen, mutta en koko 60 minuutin pätkää, Grönborg mietti, jatkaen napakasti perään:

– Olen lopen kyllästynyt puhumaan tilastoista ja analyyseistä. Kyse on kuitenkin kaksinkamppailutilanteista ja niiden voittamisesta. Mailakamppailut, vartalokamppailut ja maalinedustatilanteet. KooKoo oli noissa meitä edellä.

– Meidän täytyy olla parempia, Grönborg vaati.

Tappara on nyt sarjassa viidentenä. Se on ottanut alkukauden kymmenestä ottelustaan 18 pistettä.

Grönborgin ja KooKoo-päävalmentajan Jouko Myrrän kommentit näkyvät ja kuuluvat jutun yläreunan videolta.