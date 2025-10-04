Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg jätti HPK-tappion jälkeisen lehdistötilaisuuden väliin.

Tappara romahti kotijäällään kahden maalin johdosta 2–4-tappioon päätöserän aikana. HPK käänsi ottelun iskemällä kaksi ensimmäistä maaliaan 33 sekunnin välein.

Pelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Tapparaa edusti poikkeuksellisesti apuvalmentaja Anders Karlsson. Tamperelaisseura kertoi syyn Grönborgin poissaololle viestipalvelu X:ssä.

– Rikard Grönborg joutui jättämään lehdistötilaisuuden väliin poikkeuksellisesti henkilökohtaisen syyn takia, seura viestitti.

Karlsson onnitteli HPK:ta, mutta totesi tappion kirvelevän.

– Olen pettynyt siihen, miten pelasimme kolmannen erän 2–0-johdossa. Pelasimme omaan silmääni liian hienostelevasti. Joskus saimme itsemme vaikeuksiin, vaikka ei olisi pitänyt.

– Kausi on pitkä, mutta meidän täytyy oppia hoitamaan hommat paremmin kuin tänään, Karlsson sanoi.

6:50 HPK käänsi ottelun Tapparan vieraana salamannopeasti päätöserässä.