Tiesitkö tätä? Ruotsin MM-valmentaja puhuu täysillä suomea – uutinen Jarmo Kekäläisestä oli ”kova pala”

Meneillään on keskipäivä Tshekin itäisessä suurkaupungissa Ostravassa. Taivaalta tippuu pieniä sadepisaroita. Toukokuussa isojen tapahtumien keskiössä ollut Ostravar Aréna on varsin hiljainen.

1980-luvulla valmistuneen hallin sisällä alkaa hiljalleen tapahtua. Tummansinipaitaiset Ruotsin joukkueen edustajat astelevat jäälle.

Joukon kärkipäässä on SM-liigasta tuttu hahmo Josef Boumedienne. SM-kultamitalisti astelee jäälle tuuliasu päällään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Boumediennen rooli on vaihtunut vuoden takaisesta. Vielä viime kevään MM-kisoissa Boumedienne toimi Ruotsin joukkueen apulais-GM:nä.

Nyt hän on joukkueen apuvalmentaja.

– Siirryin tällä kaudella Pohjois-Amerikassa valmennustehtäviin. Päätimme, että tuosta on hyvä jatkaa myös täällä. Katsotaan, että mitä tämän turnauksen jälkeen tapahtuu, Boumedienne toteaa Ostravassa MTV Urheilulle.

Boumedienne viittaa Pohjois-Amerikan käänteellä siihen, miten hän sai syksyllä mieluisan uutisen, kun hän siirtyi kykyjenetsijäosastolta valmentajaksi.

– Tarkkailen vastustajia ja teen yhteistyötä meidän puolustajien kanssa harjoituksissa. Päätehtävä on ollut kuitenkin vastustajien seuraaminen, Boumedienne avaa.

Hän on pitänyt kokemastaan.

– Olen aina tykännyt valmentaa. Se on erittäin kivaa ja kiinnostavaa, varsinkin jos joukkue pärjää. Tuo on haastavaa työtä, kun pelejä tulee jatkuvasti eteen. Onhan tuo raskasta silloin, kun häviää koko ajan. Mutta itse työ on ihan huippukivaa, Boumedienne miettii.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kova pala

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Boumedienne on ehtinyt jo kertaalleen toimia päävalmentajana. Tämä tapahtui keväällä 2021, kun ruotsalaisseura Brynäs nimitti hänet karsintasarjan alla seuran väliaikaiseksi luotsiksi.

– Jos NHL:ään vertaa, niin kyllä noista Brynäs-pesti on ollut haastavampi, varsinkin kun tuo juttu tuli niin nopeasti eteen. Noissa karsintapeleissä on kuitenkin niin isot panokset. Jos tippuu sarjasta, niin liikevaihto pienenee yli 50-prosentilla. Molemmissa (NHL ja Brynäs) on omia haasteita, mutta molemmat hommat ovat olleet äärimmäisen mukavia, Boumedienne miettii.

Boumedienne kuuli myös ikäviä uutisia helmikuun puolessa välissä, kun Columbus Blue Jeacketsissa tehtiin merkittäviä liikkeitä. Seuran pitkäaikainen GM Jarmo Kekäläinen sai lähteä.

– ”Keklu” palkkasi minut aikanaan 11 vuotta sitten seuraan. Olemme tehneet siitä lähtien tiivistä yhteistyötä. Tuo oli kova paikka niin minulle, organisaatiolle kuin kaikille, jotka ovat tuossa mukana. Jarmo on erittäin kova ammattilainen ja tykätty kiekkohahmo. Olihan tuo kaikille kova pala, Boumedienne myöntää.

Oletteko olleet yhteyksissä tuon uutisen jälkeen?

– Kyllä. Laitamme viestejä aina silloin tällöin, Boumedienne vastaa.

Boumediennen mukaan hän piti kovasti jo kykyjenetsintähommista sekä nyt myös valmentamisesta.

– Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Boumedienne huikkaa hymyissä suin.

Suomessa Boumediennen nimi tuli tutuksi ensimmäistä kertaa kaudella 2004–05, kun hän oli mukana Kärppien mestaruusjoukkueessa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Minulla on paljon ystäviä ja kavereita Oulussa. Olemme tiiviisti yhteyksissä niiden pelaajien kanssa, jotka olivat mukana mestaruusjoukkueessa. Yritämme aina nähdä kesäisin. Ouluun jäi hyviä ystävyyssuhteita, Boumedienne nyökyttelee päätään.

Juttu jatkuu kuvan alla.

”Kova on joukkue”

Torstain MM-puolivälieräottelu on Boumediennelle monella tapaa tärkeä ja erityislaatuinen mittelö.

– Olen Suomen kansalainen. Mun äiti on Suomesta ja olen aina rakastanut Suomea. Nyt on kuitenkin kovat piipussa. Olen syntynyt ja asunut suurimman osan elämästäni Ruotsissa ja koen itseni ruotsalaiseksi. Tuo on erityinen peli meille ja mulle henkilökohtaisesti, Boumedienne myöntää.

Täysillä suomea puhuva Boumedienne tietää hyvin, että millainen haaste Ruotsilla tulee eteen torstain iltakamppailussa.

– Leijonat on kova vastustaja. Heillä on aina paketti tiiviisti kasassa, kun tosipelit alkavat. He ovat voittaneet monta mestaruutta viimeisimpien vuosien aikana. Kaiken lisäksi he voittivat suurimman osan niistä peleistä, mitä pelasimme heitä vastaan kisojen alla, Boumedienne muistuttaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ruotsi lähtee varsin hyvästä tilanteesta torstain kohtaamiseen, sillä sen peli on ollut ainakin tuloksellisesti hyvin uomissaan tämän kevään MM-turnauksen aikana. Ruotsi voitti Ostravassa pelatun B-lohkon, kun se nappasi seitsemästä ottelusta täydet 21 pistettä maalierolla 35–9.

– Ainakin tulokset ovat olleet positiivisia. Peli on vähän ailahdellut, kun vastustajan taso on heittelehtinyt. Kova on joukkue ja kovia ovat nuo pelimiehet, jotka ovat tässä mukana. Peli on kehittynyt positiiviseen suuntaan kahden viikon aikana. Noilla alkusarjan peleillä ei ole kuitenkaan mitään merkitystä nyt, kun tosipelit alkavat. Katsotaan nyt, että mitä saamme aikaiseksi, Boumedienne miettii.

Miten Ruotsia voi herkutella yleisölle torstain pelin alla?

– Täällä kaikki joukkueet yrittävät pelata aktiivista ja kovatempoista jääkiekkoa. Jokainen yrittää välttää typeriä kiekollisia virheitä. Pelaajat tuon kuitenkin ratkaisevat. Koutsit yrittävät vain näyttää suuntaa sille, että minne yritämme mennä. Meillä on kova luotto meidän nippuumme, Boumedienne sanoo itsevarmasti Suomi-puolivälieräottelun alla.