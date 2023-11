Riittääkö halukkaita reserviläisiä Nato-tehtäviin? Liitto: "He ovat kyselleet jo"

Nenonen kertoo, että suomalaisia on ollut jo pitkään kriisinhallintatehtävissä.

– Meillä on Euroopan unionin nopean toiminnan joukkoja, joissa on reserviläisiä. Tällä hetkellä ministeriössä ja puolustusvoimissa käynnistetään suunnittelutyötä. Uskon, että löytävät sieltä hyvän pohjan tähänkin, Nenonen sanoo.

– Meillä on nyt jo palautteita reserviläisiltä. He ovat innokkaina ilmoittautuneet ja kyselleet jo, että milloin näihin tehtäviin pääsee.

Nenosen mukaan suomalaisilta reserviläisiltä löytyy monenlaista osaamista. Reserviläisliitossa on Nenosen mukaan erittäin osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.

– Valmiusjoukkojen palvelussuhteen ehdot on selkiytettävä. Lähtökohtaisesti, ainakin alkuvaiheessa, reserviläisten osallistuminen valmiusjoukkoihin perustuu vapaaehtoisuuteen. On selvää, että ilmoittauduttuaan valmiuteen ei vapaaehtoinen reserviläinen voi jättäytyä pois joukkonsa harjoituksista tai operaatioista, Häkkänen sanoi puheessaan.

– Tätä varten asevelvollisuuslakia on todennäköisesti uudistettava ja varmistettava valmiussitoumuksen juridinen velvoittavuus, hän jatkoi.

– Nato-Suomen yksi keskeinen tehtävä on, että kykenemme osoittamaan, että Suomi kykenee myös tuottamaan turvaa muille Nato-maille. Se on keskeinen kysymys, jolla osoitamme muille maille, että myös Suomea tullaan auttamaan, että me voimme auttaa muita maita, Häkkänen sanoi.