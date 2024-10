15-vuotiaan Piia Ristikankareen murhaan nimitettiin uusi KRP:n tutkintaryhmä 2023 – tämä on tilanne nyt

Nyt avattuun uuteen tutkintaan on kohdistunut laajaa julkista mielenkiintoa, ja tietoja perinpohjaisista tutkintatoimista on päätynyt myös julkisuuteen.

Aktiivisin vaihe ohi

Nyt tutkinnassa on jälleen hiljaisempi vaihe, Airaksinen myöntää. Tehdyt tutkintatoimet eivät ole johtaneet läpimurtoon. Tutkijoiden pöydälle on tullut muita, kiireellisempiä juttuja.

Poliisi uskoi Piian lähteneen karkuretkelle

Tutkinnan alussa Heikin kertomuksen todenperäisyyttä ei juuri pyritty selvittämään, minkä vuoksi poliisin on ollut vuosikymmenten jälkeen hankalaa saada varmuutta kuvauksen luotettavuudesta. Osin tästä syystä Heikki Ristinkankareeseen on kohdistunut viime vuosina paljon tutkintatoimia.

Muun muassa Heikki Ristikankareen kotitaloon on tehty etsintöjä. Niissä poliisi on pyrkinyt esimerkiksi kiinteistön autotallin lattiaa hajottamalla ja ruumiskoiria käyttämällä saamaan selville, lähtikö Piia todellisuudessa koskaan kodistaan sisarusten riidan pääteeksi.

Syksyllä 2023 hän kertoi MTV:lle olleensa tyttärensä murhatutkintaan liittyen kuulusteluissa epäillyn asemassa. Kahden päivän pidätyksen on vahvistanut MTV:lle Piian veli Teijo Ristikankare , joka on tutustunut myös pidätykseen liittyneisiin asiakirjoihin. Poliisi ei ole kommentoinut epäilyä julkisuuteen.

Vanha asiakirja kertoo perheen olosuhteista

Todistaja kertoi elämän Ristikankareella olevan hyvin levotonta, koska vaimo oli usein humalassa. Todistaja oli havainnut, että Ristikankareitten nuorimman pojan hoito on laiminlyöty, sen vuoksi todistaja on ottanut yhteyttä viranomaisiin. -- Todistaja kertoi edelleen, että on useita tapauksia, jolloin Gunilla Ristikankare on jättänyt lapsen yksin ja hän on useasti nähnyt tämän alkoholin vaikutuksen alaisena. – Todistajan käsityksen mukaan lasten ja isän välit ovat hyvät.