Käänne 17-vuotiaan Merjan katoamistutkinnassa: Tiesikö uusi seurustelukumppani sittenkin enemmän?

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Teemu Mäntyniem i vahvistaa vodcastissa, että tapaukseen liittyen jutun laajaa tutkintamateriaalia on pyritty viime syksystä lähtien käymään uusien tutkijoiden toimesta läpi.

– Ajatuksena on ollut katsoa vanhaa materiaalia uusien tutkijoiden toimesta sekä tehdä havaintojen pohjalta uusi tutkintatoimia.

Kyseessä on ensimmäinen kerta vuosikausiin, kun poliisi on tehnyt 44 vuoden takaisessa jutussa aktiivista tutkintaa. Poliisi on tehnyt asiaan liittyen muun muassa uusia kuulusteluja.