Rihanna hehkuu vanhoissa raskauskuvissa vain alushousut yllään

Artisti Rihanna muisteli ensimmäistä raskauttaan julkaisemalla kuvasarjan Instagramiin 19. toukokuuta. Kuvissa hän on vain alushousut yllään ja pitelee rintojaan veden äärellä.

– Tässä pieni sarja, jota kutsun nimellä ”Hiero rintojasi”. Ensimmäisen raskauteni ja äitiyden kunniaksi ja sen taian, jonka kehoni teki. RZA-vauva… hänellä ei ollut aavistustakaan, miten hullu hänen äitinsä on tai miten pakkomielteinen hän oli saamiseni suhteen, Rihanna kirjoitti.

Rihannan ja hänen puolisonsa Asap Rockyn ensimmäisen lapsen nimi on RZA Athelston Mayers. RZA-nimen kerrotaan saaneen inspiraationsa Wu-Tang Clanin ikonisesta nokkamiehestä. Asap Rockyn oikea nimi on Rakim Mayers. RZA on nyt 11 kuukautta vanha.