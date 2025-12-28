Moni on huomannut Reese Witherspoonin ja Ava-tyttären yhdennäköisyyden.
Näyttelijä Reese Witherspoonin tuore Instagram-otos sai seuraajat jälleen hieraisemaan silmiään. Kuvassa hän poseeraa tyttärensä Avan, 26, kanssa.
Monen tähden fanin mukaan Ava näyttää vuosi vuodelta enemmän äidiltään.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Muissa kuvissa vilahtavat myös Witherspoonin lapset Deacon, 22, ja Tennessee, 13
Ava Philippe ja Reese Witherspoon tammikuussa 2024./All Over Press
48-vuotias Oscar-voittaja sanoi vuonna 2021 Instyle-lehdessä olevansa imarreltu vertauksesta tyttäreensä.
– Rakastan, että minut sekoitetaan häneen, koska se saa minut tuntemaan oloni nuoreksi, Witherspoon kommentoi.
– Olen niin ylpeä hänestä. Ei varmasti ole helppoa olla aivan äitinsä näköinen.