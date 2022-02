Rihanna esitteli viimeisimmän raskausasunsa – pyöristynyttä vatsaa korostava nyörityyli sai fanit sekaisin: "Vain sinä voit tehdä näin"

Rihanna on tunnetusti ollut läpi uransa ympäri maailman seurattu tyyli-ikoni, eikä raskaus ole muuttanut tätä asiaa – päinvastoin. Rihannan raskaustyyliä on seurattu silmä kovana, ja 9. helmikuuta laulaja julkaisi Instagram-tilillään kuvapäivityksen, joka niin ikään on ihastuttanut artistin seuraajia.