Blockfestin pääesiintyjä Asap Rocky perui esiintymisensä – hän tulee tilalle

Räppäri Asap Rocky ei esiinnykään Blockfesteilla elokuussa.

Tampereella järjestettävän Blockfestin pääesiintyjänä piti olla Asap Rocky, mutta festivaali tiedottaa Instagramissaan, ettei kyseinen räppäri saavukaan elokuussa Suomeen.

– Valitettavasti joudumme samalla ilmoittamaan, että Asap Rocky on tehnyt päätöksen vetäytyä elokuun kiertueeltaan, eikä näin ollen saavu esiintymään Blockfesteille, tiedotteessa sanotaan.

Hänen tilallaan Ratinassa nähdään 15. elokuuta räppäri Lil Baby. Hän saapuu Suomeen ensimmäistä kertaa koskaan.

Lil Baby saapuu esiintymään ensimmäistä kertaa Suomeen.

Lil Babyn hittejä ovat muun muassa Drip Too Hard, Yes Indeed ja Pure Cocaine.

Blockfest järjestetään 15.-16 elokuuta Ratinassa, Tampereella.

