Lukashenka saapui Venäjälle tapaamaan Putinia

Lukashenkan on The Kyiv Independentin mukaan määrä tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustellakseen Valko-Venäjän ja Venäjän suhteista sekä kansainvälisistä aiheista.

Valko-Venäjä on ankarien kansainvälisten pakotteiden alainen, koska se on auttanut Venäjää Ukrainan täysimittaisessa miehityksessä. Venäjä on The Kyiv Independentin mukaan käyttänyt Valko-Venäjän aluetta lähtöasemana hyökkäyksille Ukrainaan.