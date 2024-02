Reserviläisliiton puheenjohtaja komppaa Häkkäsen ehdotusta reservistä lähtemisen estämiseksi: "Kaikki sivuvirrat ohjattava ruotuun"

Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen on samaa mieltä puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) kanssa siitä, että armeijan reservistä eroaminen tulisi estää oikeudellisin keinoin. Puolustusministeri Häkkäsen kommenteista Kyrönmaa-lehdelle on noussut kohu, ja Häkkänen on pahoitellut sanavalintaansa ”huonona”.