Häkkänen kommentoi reservistä eroamista: "Sanavalinta oli huono"

– Tämä asia on sellainen, että vaikka tämä on pieni, niin se on silti jossain vaiheessa pohdittavana. Sanavalinta oli huono, se myönnettäköön, hän sanoo.

Häkkäsen mukaan kommentin taustalla oli se, että eroaaltoja reservistä on tullut aina silloin, kun turvallisuustilanteessa tapahtuu muutoksia. Näin on tapahtunut esimerkiksi Venäjän vallattua Krimin vuonna 2014 ja uudelleen Venäjän hyökättyä Ukrainaan talvella 2022.

Häkkänen harmissaan

– Normaalisti olen pohtinut nämä aika tarkkaan, mutta se ei mennyt hyvin. Mutta se ei muuta sitä, että pitkässä juoksussa meidän on pohdittava, että onko tämä [reservistä eroaminen] vain ilmoitusasia. Vakaumuksen perusteella [eroamisen], mutta samaan aikaan on tarkasteltava, että onko tämä kriisinkestävä malli, hän sanoo.

Häkkänen on harmissaan kommenttinsa vaikutuksesta julkiseen keskusteluun, sillä suomalaisten maanpuolustustahto ja reserviläistoiminta ovat korkealla tasolla. Hänen mukaansa kysymys reservistä eroamisesta on vain pieni yksityiskohta puolustuspolitiikan laajassa kokonaisuudessa, johon kuuluvat esimerkiksi Nato-integraatio ja asevelvollisuuden uudistaminen.

– Mitä tulee [reservistä] eronneisiin henkilöihin, niin jokaisella on oikeus tehdä päätöksiä. Aiemminkin, kun tämän asian tai siviilipalveluksen ympärillä on käyty keskusteluja, niin on tullut eroaaltoja. Jokaisella on siihen tällä hetkellä oikeus. Se ei vaarana millään tavalla meidän 900 000 hengen reserviläisjärjestelmää, Häkkänen sanoo.