Yksi sai luodista, toinen jätettiin kadulle kuolemaan – helsinkiläinen Heli muutti keskelle metsää perustaakseen koirien saattohoitokodin

"Adoptoin koiria, jotka tarvitsevat minua"

Yhtenä syynä on se, että hän ei halua tukea uusien koirien siittämistä. Maailmahan on täynnä kodittomia koiria, Heli tokaisee ja rapsuttaa samalla jalkojen juureen päänsä kallistanutta Almaa.

Heli adoptoi vanhoja, sairaita ja hylättyjä koiria, jotka eivät kelpaa muille. Osa koirista on elänyt koko elämänsä kadulla, ja talo Lahnajärvellä on heidän ensimmäinen kotinsa.

Olohuoneen seitsemästä vanhuksesta kolme on Venäjältä, kaksi Romaniasta ja viimeiset tulokkaat Suomesta. Niissä kaikissa näkyvät ihmisten jättämät arvet.

Työmaalle hylätty kuuliainen johtohahmo

Helin ensimmäisen rescuekoiran tarina ei ole koirista dramaattisin, mutta se on tärkeä. Mustilla pilkuilla ryyditetty valkoturkkinen Leika avasi Helille tämän täysin uuden maailman.

Leika on Pietarista, ja se löydettiin hylättynä rakennustelineen alta siskonsa kanssa. Koska pennut olivat hyväkuntoisia ja pelottomia, heidän uskotaan saaneen ruokaa ja huomiota rakennusmiehiltä.

Leika on nyt 9-vuotias elämästä nauttiva lauman johtohahmo. Kuva: Heli Mäenpää.

– En ole koskaan tavannut koiraa, joka on luonnostaan näin tasapainoinen ja tottelevainen, eikä minun tarvitse koskaan pelätä sen reaktiota kohdatessamme meille tuntemattomia.

Tuhansia euroja lääkärikuluihin

Bambin niin kuin muidenkin koirien hoito on maksanut tuhansia. Siinä on yksi syy, miksi Heli myöhemmin perusti toiminnan ympärille Stray Dog Cabaret -nimisen yhdistyksen.

– Kaikki ylimääräiset rahani menevät koiriin, mutta tämä on myös harrastukseni. Muutkin harrastukset ovat kalliita. Tässä on se etu, että tämä pelastaa henkiä.

Heli on saanut myös lahjoituksia ja järjestänyt hyväntekeväisyystapahtumia, joiden tuotto menee koirille. Hän aikoo hakea toiminnan tueksi rahankeräyslupaa.

Kutsumuksena oma raihnainen seniorien lauma

Helin tontti rajautuu Lahnajärveen ja on niin iso, että vieraita tervehtivät koirat eivät haittaa naapureita.

– Elämänmuutokseni on saanut yllättävän paljon ihailua osakseen. Monia on inspiroinut se, että yksin asuva uraorientoitunut nainen muuttaa metsän keskellä hoitamaan koiria.

Lauma on kasvanut Helsingin ajoista, ja nyt tontilla kirmaa Leikan ja Bambin lisäksi viisi muuta rescuekoiraa.

Tarhalla vastassa ulosteen tuoksua ja viiltävää haukkua

Seitsemästä koirasta viisi on adoptoitu ulkomailta. Kun Heliä pyydettiin ensimmäisen kerran tutustumaan venäläiseen koiratarhaan, hän ei halunnut lähteä matkalle.

Kun Heli laittoi yksisilmäisestä Luckysta adoptiohakemuksen, hän päätti, että lähtee Viipurien koirien aktiivien kanssa tarhalle katsomaan, millaisissa oloissa uusi koira on elämäänsä elänyt.

Heli muistaa edelleen, kuinka he ajoivat aamuhämärässä tarhan pihaan. Ensimmäisenä vastassa olivat koirien jätösten pistävä haju ja kovaääninen haukkukakofonia. Lohduton näky sai Helin kyyneliin.

Kun Heli näki melankolisen Luckyn tarhalla, hän tiesi heti, että he kuuluvat yhteen.

Ammuttu kolmijalkainen hurmuri

Kolmijalkainen Serge on selvästi kiinnostunein tulokkaasta. Heli varoittaa, että Sergellä on tapana tökkiä vierasta takaapäin kirsullaan. Se saattaa säikäyttää.

Koirat kuuluvat tiiviisti osaksi Moskovan katukuvaa – toiset katukoirista ovat eristäytyneet kauas ihmisistä, toiset hakevat huomiota kerjäämällä ruokaa. Näiden lisäksi on vahtikoirat, joihin Heli uskoo Sergen kuuluneen ennen onnettomuutta.

– Serge on lempeä ja lojaali suojelija, Heli kuvailee kolmijalkaista hurmuria. Kuva: Heli Mäenpää.

Sergen vahtikoiran ura loppui auto-onnettomuuteen, jonka jälkeen hän on elänyt elämää ilman toista takajalkaa. Kovia kokeneen koiran olkapäästä löytyy myös koteloitunut hauli.

Serge osaa höynäyttää myös vierasta ja tarjoaa vatsaansa alituisesti rapsutettavaksi. Jos rapsutukset loppuvat liian aikaisin, vanha hauva tarttuu hihansuuhun merkiksi siitä, että rakkautta on saatava lisää.

– Serge on hyvä esimerkki rescuekoirien kyvystä sopeutua uusiin tilanteisiin ja luottaa ihmiseen kaiken kokemansa jälkeen.

"Koirat piilottavat hyvin kipujaan"

Alaskan Husky Mortti on ensimmäinen Helin koirista, joka on Suomesta. Odotusten vastaisesti se kuitenkin tuli Helille kaikista huonoimmassa kunnossa.

"Haluan hälventää pelkoja”

Heli jakaa sosiaalisessa mediassa kuulumisia saattohoitokodin arjesta. Siro on viimeisin tulokas.

Helin lauma on tällä hetkellä täysi. Hän on päättänyt, että ei adoptoi uusia koiria hoidettavakseen ennen kuin syöpään sairastuneen Alman saattohoito on päätöksessä.