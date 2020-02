Republikaanien presidenttikisan keskeyttänyt Joe Walsh pitää Trumpia vaarana USA:lle: "Republikaanit eivät ole puolue, vaan Trumpin kultti – kuka tahansa demokraatti olisi parempi presidentti"

Yhdysvalloissa Iowan esivaalissa demokraattien vaalifarssi on viennyt kaiken huomion republikaaneista. Donald Trumpia on pidetty niin itsestäänselvänä valintana puolueen ehdokkaaksi, että harva on edes huomannut kilpailijankin olleen tarjolla.

Iowan esivaaleissa käytiin myös republikaanien esivaaleja, joissa entinen kongressin edustaja, radio-ohjelman isäntänä kansalle tutuksi tullut Joe Walsh keräsi vaivaisen prosentin äänistä. Trump vei ylivoimaisen enemmistön äänistä, vaikka samanaikaisesti presidentin virkarikosoikeudenkäynti oli meneillään senaatissa. Jäljellä Trumpia vastaan on enää yksi ehdokas, entinen Massachusettsin kuvernööri Bill Weld.



Walsh kertoo nyt CNN:n haastattelussa luopuvansa ehdokkuudestaan ja toteaa saman, mitä moni on jo hiljaa mielessään ajatellut: Trumpin haastaminen on turhaa, sillä tämä on jo voittanut. Samalla hän kertoi syyn, miksi ylipäänsä ryhtyi mahdottoman kuuluiseen tehtävään.



– Ryhdyin tähän, koska pidin tärkeänä sitä, että ehdolla on republikaani. Ja nimenomaan sellainen republikaani, joka joka päivä olisi voinut kertoa, miten sopimaton presidentti on, Walsh kertoo.



– Haluan pysäyttää Trumpin. Hän on vaara tälle maalle. Republikaanipuolue ei voi pysäyttää häntä, se ei ole puolue enää, se on Trumpin puolue. Tai ei puoluekaan, se on kultti, Walsh tylyttää.

"Kuka tahansa demokraatti olisi Trumpia parempi valinta Valkoiseen taloon"

Argumentti Walshin suusta ei sinänsä tule yllätyksenä. Edellisten, vuoden 2016 vaalien aikaan Walsh vielä tuki Trumpia, mutta ei uskonut tämän todella voittavan. Trumpin presidenttikauden aikana Walsh on ottanut etäisyyttä rääväsuisista sutkautuksistaan tunnettuun presidenttiin.



Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin Helsingin huippukokous oli Walshille viimeinen pisara. Heinäkuussa 2018 Walsh vannoi, ettei enää ikinä kannata Trumpia uudelleen ja kutsui tätä ensimmäisen kerran "vaaraksi maalleen."

Nyt konservatiivina tunnettu Walsh on valmis tekemään mitä hyvänsä Trumpin yksinvallan saamiseksi aisoihin – jopa auttamaan demokraattiehdokasta.