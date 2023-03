Renny Harlin täyttää 64 vuotta – Johanna-puolisolta rakkautta tihkuvat onnittelut ja hellyttävä perheotos: "Meidän sankarimme"

View this post on Instagram

Renny Harlin on myös vastannut rakkaansa onnitteluihin kuvan kommenteissa.

Harlinien ensimmäinen yhteinen lapsi Coco syntyi kesällä 2022. He ovat olleet yhdessä vuodesta 2020 lähtien.

Renny ja Johanna Harlin asuvat Yhdysvaltojen Miamissa, mutta työt vievät heitä myös ympäri maailmaa. Renny ja Johanna Harlin menivät naimisiin kesällä 2021. Renny Harlinilla on myös aikuinen poika Luukas Harlin .

Pariskunnan elämää on saanut seurata jo kahden kauden verran The Harlins -sarjassa, joka on nähtävillä MTV Katsomossa.