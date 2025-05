René Fasel pysyy Putinin tukena: "Tunnen itseni venäläiseksi"

Kansainvälisen jääkiekkoperheen ulkopuolelle sysätty IIHF:n kunniapuheenjohtaja René Fasel ei kadu yhteyksien säilyttämistä Venäjään ja Vladimir Putiniin.

Fasel sai Venäjän kansalaisuuden juuri ennen kuin maa aloitti verisen hyökkäyssotansa Ukrainassa talvella 2022. Sveitsiläislähtöinen kiekkopomo ei sodan syttyessä suinkaan tuominnut presidentti Vladimir Putinin toimia, vaan jatkoi toimintaansa Venäjällä ja työskentelee nykyisin KHL:n tuomarineuvoston puheenjohtajana.

Nyt Fasel kertoo sveitsiläislehti La Libertén haastattelussa, ettei kadu päätöstään.

– Erittäin hyvät ystäväni ovat neuvoneet minua palauttamaan Venäjän passini. En aio koskaan tehdä sitä. Hain sitä ja sain sen, Fasel vakuuttaa.

– Minusta ei koskaan tule todellista venäläistä, mutta tunnen itseni venäläiseksi. Haluan oppia tuntemaan maata vähän paremmin ja puhua heidän kieltään, mikä on haaste minun iässäni.

Hän asuu nykyisin Sotshin lähellä Krasnodarissa ja pitää omenatarhaa. MM-kisoihin hän ei ole enää toivottu vieras, vaikka kunniapuheenjohtajana hänellä olisi oikeus osallistua kisakaupungeissa järjestettäviin IIHF:n valtuuston kokouksiin.

– Minusta on tullut persona non grata. En ole enää tervetullut MM-kisoihin. Millä perusteella? Turvallisuuden takia. He pelkäävät, että minut lynkataan, Fasel hämmästelee.

– Olen menettänyt ystäviäni – mutta olivatko he todella ystäviä? Tunnen siitä surua, mutta en turhautuneisuutta. Kun katson aamulla partaa ajaessani peiliin, voin sanoa itselleni, että pysyn valitsemallani linjalla, Fasel kertoo.

Pysyy Putinin rinnalla

Kansainvälisen jääkiekkoliiton pitkäaikaisen puheenjohtajan rakkautta Venäjää kohtaan on useissa yhteyksissä epäilty lähinnä korruption edesauttamaksi pakkoavioliitoksi, mutta Faselille pysyminen Putinin tukena on itsestäänselvyys.

Fasel on vuosien saatossa nähty useita kertoja presidentti Putinin vieressä kiekkokatsomoissa. Tästä tavasta hän ei ole luopunut Venäjän aloittaman sodankaan myötä. Hän näkee itsensä sillanrakentajaksi, joka toimi eri osapuolten välittäjänä myös IIHF:n aikoinaan.

– Olemme pelanneet jääkiekkoa yhdessä ja nauraneet paljon. Suhde jatkuu enkä muuta mielipidettäni hänestä. Putin-asia on kuitenkin liian herkkä aihe puhuttavaksi yksityiskohtaisemmin tässä.

– Ei ole minun tehtäväni tuomita sotaa, mutta voin rakentaa siltoja urheilussa, kuten tein joskus hammaslääkärinä.

– Olen kaikkia sotia vastaan ja rauhan puolesta. Se, mitä tapahtuu Palestiinassa, Ukrainassa ja muualla maailmassa, on kauheaa, Fasel tiivistää.

La Liberté nostaa haastattelussa esiin Faselin maaliskuussa 2022 ilmoille heittämän ajatuksen, jossa hän näki lännen osaltaan vastuulliseksi Ukrainan sodan syttymiseen. Tämänkin väittämänsä takana hän seisoo yhä.

– Konfliktiin tarvitaan aina kaksi osapuolta. En mene tarkemmin historialliseen kontekstiin tai avaa ajatteluani perin pohjin. Asuttuani molemmilla puolilla tiedän tarpeeksi ymmärtääkseni tämän.